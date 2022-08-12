Пять из 20 наиболее популярных автомобилей подешевели в России

12:57, 12 августа 2022, ПАИ

Пять из 20 наиболее популярных автомобилей подешевели в России в июле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведённое блоком автобизнеса «Открытие Авто» и Национальным агентством промышленной информации.

«Пять из 20 наиболее популярных моделей автомобилей стали доступнее. Ещё 14 машин сохранили ценники июня», – сообщили специалисты.

Лидером рейтинга снижения цены стал китайский Haval Jolion. Автомобиль стоит в среднем 2,25 млн рублей. Это на 6 % ниже, чем в июне текущего года. На втором месте – Skoda Rapid. Средняя цена машины составила 1,2 млн рублей в июле текущего года, что на 4 % ниже, чем в июне.

В цене потерял ещё один представитель фирмы Haval – внедорожник F7. Автомобиль стал дешевле на 80 тысяч рублей, или на 3 %, в июле. Его средняя цена – 2,92 млн рублей.

Пятёрку подешевевших автомобилей замыкают внедорожник Niva Legend (его цена снизилась на 1,46 %, до 950 тысяч рублей) и седан Lada Granta (подешевел на 0,45 %, до 869 тысяч рублей).