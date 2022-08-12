Мастер-класс по воркауту пройдёт сегодня в Пскове
Мастер-класс по воркауту пройдёт в Пскове 12 августа. Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника. Об этом сообщается на странице группы «Street Workout Pskov – Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Мастер-класс состоится в 19:30 на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9. «С нас музыка, магнезия и трюки, от вас – желание поучаствовать вместе с нами», – отметили организаторы.
Телефон для справок: +7-911-881-65-77. Почта: workout.pskov@gmail.com.
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