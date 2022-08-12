Стихийные свалки древесных остатков ликвидировал «Экопром» в Порхове

13:23, 12 августа 2022, ПАИ

Спецтехника псковского «Экопрома» на этой неделе ликвидировала свалки, образовавшиеся на территории Порхова. Причём, помимо спиленных и сломанных веток, некто решил устроить свалку из старых брёвен, досок и заборов, сложив их рядом с дорогой.

Такие навалы веток можно утилизировать и на своём участке, не устраивая свалки рядом с домами и местами накопления отходов. При отсутствии возможности убрать у себя на участке данные отходы можно воспользоваться услугами «Экопрома», обратившись по телефону (+7 8112) 20-19-21 или же написав на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru.

По итогам рабочего дня с улиц Порхова были ликвидированы четыре свалки.