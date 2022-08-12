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Политика

Депутат Европарламента назвала слабоумием решение Эстонии закрыть границы для россиян

Депутат Европейского парламента Яна Тоом от Эстонии раскритиковала решение властей страны о запрете на въезд граждан РФ с визами, выданными республикой. Об этом она рассказала телерадиовещательной компании ERR, пишут федеральные СМИ.

«Всё, что мы можем сделать, – запретить визы, которые мы вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными. Тем не менее идея сейчас такая», – сказала Яна Тоом.

По её словам, Эстония обсуждает идею полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, но она уверена, что это предложение не будет поддержано в Совете Евросоюза.

«Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет россиянам на въезд восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», – добавила депутат.

Вчера Эстония закрыла границы для россиян с выданными самой республикой шенгенскими визами. Исключения составят несколько категорий граждан, в том числе дипломаты. Такое решение последовало после того, как Латвия признала Россию страной – «спонсором терроризма» и призвала Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам и белорусам.

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