Внутренний турпоток в России приближается к рекордным доковидным показателям

13:12, 12 августа 2022, ПАИ

Внутренний туристический поток в России приближается к рекордным доковидным показателям, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Уточняется, что число внутренних туристов в РФ достигло 34 млн человек. По итогам года внутренний турпоток может составить 61 млн человек (в 2019 году было 65 млн человек).

Количество россиян, путешествующих по стране с целью отдыха, досуга и оздоровления, выросло в два раза.

По программе детского кешбэка за два года в детские лагеря продано порядка 1,2 млн путёвок, из них 845 тыс. путёвок – в этом году. На 95 % к допандемийному уровню удалось восстановить занятость в туристической сфере. Льготные кредиты позволили поддержать создание гостиничных комплексов. Зарина Догузова предложила сделать программу ежегодной.

Также Зарина Догузова отметила, что Ростуризм компенсирует бизнесу часть затрат на быстровозводимые отели по модульным современным технологиям. Все конструкции российского производства.

В ближайшее время Ростуризм планирует внести в правительство законопроект о гостевых домах.