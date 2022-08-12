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Всероссийская акция «Книги - Донбассу» стартовала в Пскове

Всероссийская акция «Книги - Донбассу» началась в Пскове, первыми в ней приняли участие бибилиотеки «Библиолюб», «Родник» и Центральная городская библиотека. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сбор книг организовало Псковское региональное отделение партии «Единая Россия». К акции присоединились активисты волонтёрского центра «Единой России»: депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, Иван Мешков и Евгений Васильев, а также общественное движение «Молодая Гвардия Единой России». Они передали библиотекам сборники псковских авторов.

«Мы уже не в первый раз участвуем в акции передачи книг библиотекам. Участвуют наши сотрудники, наши пациенты, посетители клиники. Эти книги из библиотек наших псковичей, в том числе мы передаем книгу о нашем Пскове. И я думаю, это станет доброй традицией: передавать и делиться книгами. Это будет подарок от души, от чистого сердца», - сказала Галина Неваленная.

Поддержать акцию может любой житель Псковской области, передав книги в любую библиотеку, а также в местные отделения партии «Единая Россия». Детские и художественные произведения получат школы и библиотеки Донбасса, освобождённых территорий.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично передал 100 новых книг школам Мелитопольского района в День России.

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