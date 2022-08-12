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Общество

Новый миграционный сервис в Пскове предложит беженцам бесплатные услуги

Новый миграционный сервис в Пскове предоставит услуги жителям ДНР, ЛНР и Украины на безвозмездной основе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил и. о. генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России Сергей Куликов.

«Отдельно хотел бы остановиться на комплексе услуг, который мы оказываем гражданам, покинувшим территорию ДНР, ЛНР и Украины. Весь спектр услуг оказывается на безвозмездной основе с исчерпывающими консультациями», - сказал Сергей Куликов.

Напомним, что 12 августа в Пскове открылся многофункциональный миграционный центр. В открытии центра приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников и начальник УВМ УМВД России по Псковской области Юрий Федоров. Расположен миграционный сервис на втором этаже ТЦ «Форум» (Яна Фабрициуса, 10).

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