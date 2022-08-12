Многофункциональный миграционный центр открылся в Пскове

12:08, 12 августа 2022, ПАИ

В Пскове открылся многофункциональный миграционный центр. Для Псковской области такая организация — новинка, но такие центры уже созданы в других регионах России. Центр расположен на втором этаже ТЦ «Форум» (Яна Фабрициуса, 10), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В открытии центра приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников и начальник УВМ УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

Михаилу Ведерникову рассказали, что центр функционирует полностью на отечественном программном обеспечении. Созданы соответствующие рабочие места с заработной платой от 40 тысяч рублей.

Иностранцы, желающие работать и жить в России, теперь имеют доступ к комплекту услуг оформления трудовых виз, вида на жительство и гражданства.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Приём в центре осуществляется по электронной очереди. На месте оформляются необходимые документы, визы, патенты. Для клиентов проводят дактилоскопию, фотографирование, а также тест на знание русского языка.