Медиацентр ПАИ провел мастер-класс в детском лагере «Стремительный»

14:25, 12 августа 2022, ПАИ

Медиацентр Псковского агентства информации провел мастер-класс для участников «Смены лидеров» в детском лагере «Стремительный», передаёт корреспондент Псковского агентства.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, она надеется, что журналисты научат детей грамотнее излагать свои мысли и отличать достоверную информацию от фейков.

«Я понимаю, что это сложно. Но мы надеемся, что с вашей помощью, может быть приоткроется завеса этой тайны», — пояснила омбудсмен.

Также Наталия Соколова отметила, что ребята должны научиться уверенно держаться перед видеокамерой. «Если они активные, они должны уметь презентовать и себя, и свою школу, и свой район», — подытожила она.