Опубликована программа Пушкинских чтений «История народа принадлежит поэту» в Михайловском

14:11, 12 августа 2022, ПАИ

Программа Михайловских Пушкинских чтений «История народа принадлежит поэту» опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В общий перечень включены 19 докладов и сообщений, подготовленных исследователями отечественной истории и культуры из обеих российских столиц, а также Московской, Ленинградской, Псковской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Среди выступлений — истории монастырского землевладения времён Ивана Грозного и судебной системы пушкинской России и поэтика Александра Городницкого. Открыть музейные чтения в год 300-летия первого российского императора планируют докладом «А Пётр Великий… один есть целая история» (Пётр I в письмах А. С. Пушкина)», с которым выступит доктор филологических наук, профессор кафедры истории русского языка и общего языкознания Московского государственного областного университета Олег Никитин.

Полностью с программой научной конференции «История народа принадлежит поэту» можно ознакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Слушателем чтений по давней музейной традиции, свободно, без предварительной регистрации, может стать каждый желающий, отметили в учреждении.