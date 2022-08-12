Дело семейное: как псковские пчеловоды начали отмечать Медовый Спас

15:14, 12 августа 2022, ПАИ

Ярмарка, приуроченная к православному празднику Медовый Спас, проходит в Пскове на улице Пушкина и на территории Детского парка сегодня, 12 августа. Пчеловоды со всей Псковской области разместили свой товар в торговых деревянных домиках. Помимо меда, псковичи могут увидеть букеты полевых цветов, восковые свечи и пчел, которые жужжат в стеклянном пчелином домике, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Встречают гостей ярмарки огромная ростовая кукла-пчела и опытный пчеловод из Пыталовского района Олег Федоров, который показал, как нужно окуривать пчёл. По его словам, это необходимо, чтобы они перестали кусать пасечника, и можно было безопасно достать соты.

Житель Пыталовского района занимается пчеловодством уже 33 года. Его мед знают не только в Псковской области, но и по всей России. Три года назад Олег Федоров представлял регион на форуме в Калуге, также часто он бывает в Санкт-Петербурге и Москве.

«У меня породистые племенные матки пчел. Для их разведения берутся 2-3 рамочки с пчелами, подсаживаю их в другой домик, туда же подсаживаю молодую матку. Так и появляется новая пчелиная семья», - рассказал пчеловод.

В своем производстве он использует двухэтажные пчелиные домики на колесах, которые цепляются к трактору. Таким образом, Олег Федоров может перевозить пасеки на медоносные места. Также это не привязывает его к одному месту.

«Семья пчел может дать до 140 килограмм меда в год, в среднем выходит 50-60 килограмм. Если матка не продуктивна, то с такой семьи можно вообще ничего не собрать, тут все зависит от пчеловода», - поделился житель Пыталовского района.

Также у него есть дом с местами для лечения пчелами, куда заболевший человек ложится и дышит прополисом. Кроме того, по словам пчеловода, от движения крыльев пчел образуются электромагнитные поля, которые тоже могут улучшить здоровье. Олег Федоров отметил, что он практик, поэтому сейчас проверяет эту теорию, а потом уже будет говорить, что этот «пчелиный метод» работает.

О том, что такое «забрус», гостям ярмарки рассказывает Оксана из деревни Темери. В этой деревне семья мужа ее сестры уже 40 лет занимается медовым семейным делом.

«Забрус — это печатка меда, такая пластинка, которая находится на соте. Ее снимают как крышечку и отжимают от меда. Он очень полезный», - рассказала Оксана. Кроме того, семья уже три года изготавливает ручные свечи из вощины с натуральными ароматическими маслами и делают резные свечи из пчелиного воска.

Фоторепортаж с мероприятия смотрите здесь. Ярмарка на улице Пушкина и на территории Детского парка продлится до 14 августа.