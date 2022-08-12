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Общество

Псковичек приглашают на обучающий семинар «Текстильное ремесло»

pixabay

Практический обучающий семинар «Текстильное ремесло» пройдет в «Хлебном хуторе» в печорской деревне Сорокино с 21 по 26 августа. Обучение будет вести команда приглашенных мастеров из Тюмени. Помимо жителей Псковской области, на семинар приедут также жители Санкт-Петербурга, Твери, Белгорода и Тюмени.

На обучающий практический семинар продолжительностью 6 дней и серии онлайн обучающих мастер-классов по специальности «Текстильное мастерство» приглашаются взрослые работоспособные люди, молодежь профильных специальностей (в том числе безработные, переселенцы из регионов). Занятия будут проходить не менее семи часов в день, всем желающим предоставят материалы, оборудование и инструменты.

«Инновационность проекта в том, что обучающая площадка будет востребована не только в реальном времени и формате действующей мастерской, но также наши мастера будут до конца октября 2022 года проводить онлайн-консультации и интернет-сопровождение в виде методических пособий и уроков для прошедших обучение по профилю «Текстильное ремесло», что значительно расширит круг потребителей без затрат последних на перемещение к месту обучения», - рассказали организаторы.

Семинар проводит команда АНО «Ремесленная деревня Сорокино», которая приняла участие в конкурсе социальных проектов на получение гранта Фонда президента. Проект «Ремесло - золотой кормилец» объявлен победителем конкурса.

Проект «Ремесло - золотой кормилец» направлен на создание благоприятного пространства для творческого и профессионального развития малообеспеченных групп населения и молодежи путем обустройства ремесленной мастерской для обучения и получения навыков ремесленного производства с гарантированной возможностью достойно зарабатывать на изготовлении сувенирной продукции, востребованной в туристическом кластере. Обустроить действующую ремесленную мастерскую по проекту «Ремесло - золотой кормилец» планируется на территории существующей материальной базы экопоселения - деревни Сорокино Печорского района (АНО «Ремесленная деревня Сорокино», руководитель Ольга Волконская).

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