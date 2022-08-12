Баню «Лазавица» в Великих Луках закрыли для подготовки к капремонту
Баню «Лазавица» в городе Великие Луки закрыли для проведения капитального ремонта. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
В администрации города заявили, что из-за воздействия высоких температур и влажности в бане необходимо провести ремонт. Помимо этого, там отметили низкую посещаемость бани - в этому году загрузка составила только 14 %.
После оценки состояния здания будут приняты меры для возобновления работы бани «Лазавица».
Администрация города совместно с МУП «Лечебно-оздоровительный комплекс города Великие Луки» с 23 июля открыла по просьбам великолучан индивидуальные души.
Гражданам напомнили, что полный спектр услуг можно получить в бане «Заречная» по адресу: переулок Санитарный, 3 и бане «Каменка» по адресу: улица Новоселенинская, 9.
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