Баню «Лазавица» в Великих Луках закрыли для подготовки к капремонту

14:52, 12 августа 2022, ПАИ

Баню «Лазавица» в городе Великие Луки закрыли для проведения капитального ремонта. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В администрации города заявили, что из-за воздействия высоких температур и влажности в бане необходимо провести ремонт. Помимо этого, там отметили низкую посещаемость бани - в этому году загрузка составила только 14 %.

После оценки состояния здания будут приняты меры для возобновления работы бани «Лазавица».

Администрация города совместно с МУП «Лечебно-оздоровительный комплекс города Великие Луки» с 23 июля открыла по просьбам великолучан индивидуальные души.

Гражданам напомнили, что полный спектр услуг можно получить в бане «Заречная» по адресу: переулок Санитарный, 3 и бане «Каменка» по адресу: улица Новоселенинская, 9.