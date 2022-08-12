Берега псковских рек и озер очищают от мусора в рамках акции «Вода России»

15:54, 12 августа 2022, ПАИ

Рреализация мероприятий общероссийской акции «Вода России» продолжается в Псковской области. В июле в них приняло участие более 320 человек из 8 муниципальных образований. Убрано более 14 км береговой линии водных объектов региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства области.

Администрации муниципальных образований совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами организовали экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Также проводилась уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок и другого мусора.

Отметим, что всероссийская акция «Вода России» проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».