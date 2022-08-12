Водитель не справился с управлением и перевернулся
В Гдовском районе у деревни Хохлово Барское водитель автомобиля уснул за рулём и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, сообщает корреспондент газты «Гдовская заря».
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, ПСО Гдовского района, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>