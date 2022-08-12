Водитель не справился с управлением и перевернулся

14:39, 12 августа 2022, ПАИ

В Гдовском районе у деревни Хохлово Барское водитель автомобиля уснул за рулём и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, сообщает корреспондент газты «Гдовская заря».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, ПСО Гдовского района, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.