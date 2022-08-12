«Не простой, а авторский». Победитель танцевальных конкурсов открыл в Пскове лавку фермерских продуктов

17:42, 12 августа 2022, ПАИ

Несколько месяцев на Октябрьском проспекте в Пскове работает «Лавка купца» - магазин натуральной фермерской продукции. Собрать в одном месте результаты трудов сельхозпроизводителей со всей области решил молодой предприниматель Айвар Митровскис. Почти 10 лет назад мы уже рассказывали о нем как об одаренном танцоре, победителе всероссийских и международных фестивалей и конкурсов и одном из самых талантливых участников стипендиальной программы Российского детского фонда. О том, как творческий человек ушел в бизнес и что из этого вышло, узнало «Псковское агентство информации».

«Отучусь и открою свое дело»

Айвар Митровскис родился в Риге, в артистической семье, но детство и юность провел в Пскове. Здесь же поступил в Псковский областной колледж искусств по специальности «Хореография. Классический танец». «Годы учебы были наполнены танцами и путешествиями. Я побывал во многих городах, участвовал в международных фестивалях и конкурсах. Мне даже посчастливилось выступать на сцене Венской оперы в паре с примой-балериной Кариной Саркисовой», — рассказывает он.

Еще во время учебы молодой человек решил совместить занятия танцами и предпринимательство, и в 2015 году открыл танцевальную школу You Can Dance («Ты можешь танцевать»). «Что я умел делать? Танцевать и преподавать. Но меня привлекала именно предпринимательская деятельность. Это интересно, изобретательно, это что-то новое и это огромная польза для людей. Поэтому я решил, что, когда отучусь, сразу открою свое дело», — вспоминает Айвар.

В 2016 году выпускник колледжа искусств переезжает в Санкт-Петербург и посвящает себя изучению основ предпринимательства: «Я посещал семинары, вебинары, различные бизнес-встречи. Мне это нравилось. В 2018 году я зарегистрировал ИП. Первым моим основательным бизнесом стал барбер-шоп».

Проект неплохо развивался и даже стал приносить доход, но помешала пандемия коронавируса. Поэтому Айвар продал бизнес, а сам стал искать другие направления деятельности. Одним из них стала торговля антиквариатом. Винтажные вещи он сам искал и приобретал на блошиных рынках Европы. Кстати, некоторые из этих необычных вещиц сейчас можно заметить в интерьере «Лавки купца».

Ярмарка — каждый день

В 2022 году Айвар Митровскис возвращается в Псков. «Во-первых, я соскучился по своим родным краям, во-вторых, начал осознавать, что хотел бы делать что-то уникальное, настоящее, нужное для псковичей. Псковская земля богата ресурсами, фермерской продукцией. Каждый фермер делает уникальный продукт. Я написал проект «Фермерский натуральный продукт» и уже в мае открыл свое дело — магазин «Лавка купца», — говорит он.

Идея заняться этим направлением появилась, потому что «псковичам не хватает хороших натуральных продуктов»: «Моей главной задачей было - открыть магазин. Но не простой, а авторский, который соберет настоящие продукты со всей Псковский области. Горожане каждый год ждут ярмарки, но ярмарка идет два-три дня. А моя «Лавка купца» — это ярмарка каждый день, и каждый день - эксклюзивные экологически чистые продукты», — говорит он.

Название «Лавка купца» возникло не случайно. «Купец — это человек, который ведёт торги, который продаёт, покупает и инвестирует. Он предприниматель и знает, куда идет. Это тот человек, который мне близок по душе. Я тоже являюсь купцом. А лавка — это наше старое русское название магазина. Даже в советское время это слово употреблялось. И я совместил эти два слова — лавка купца», - пояснил Айвар.

За два месяца Айвар объездил весь регион. «С июня и по сегодняшний день мы ищем людей, которые производят свой фермерский продукт. Выезжаем, договариваемся о поставках. Сегодня мы приехали из Гдова, где познакомились с прекрасными фермерами. Они производят мясо, сыры, молочку», — рассказывает он. И добавляет, что многие поставщики продукции благодарны за открытие магазина в Пскове: «Они готовы с нами сотрудничать. Каждый из них может к нам обратиться и выставить свою сертифицированную продукцию».

Удобная локация

Место для магазина нашлось в центре города, на Октябрьском проспекте. Айвар говорит, что долго искал «локацию, удобную для клиента». «Я вложил достаточно большие средства в аренду и ремонт помещения. Интерьер мы решили оформить в русском стиле: рушники, самовары, псковские орнаменты. Хочется, чтобы мы не забывали о своей культуре, чтобы современный человек знал и чтил свои традиции...» — отмечает предприниматель.

Магазин уже знают многие псковичи. Покупателям нравится атмосферность заведения и широкий ассортимент продукции (более 100 наименований!) и доступные цены. В лавке можно найти сыры «Себежской сыроварни», пряники «Хлебного хутора», соленые грибы, паштеты, конфеты ручной работы, ягодные напитки, 45 видов авторского чая.

География фермерской продукции - почти вся Псковская область. С магазином сотрудничает уже около 25 фермеров. Чтобы познакомить покупателя с продукцией, в «Лавке купца» раз в месяц проводятся дегустации.

Нередко в «Лавку купца» заглядывают и туристы - не только приезжие из ближайших регионов, но даже из Омска и с Чукотки. Побывали в магазинчике и известные люди. Например, совсем недавно владелец лавки угощал чаем композитора из Санкт-Петербурга Оксану Бражникову. Ученица всемирно известного кинокомпозитора Исаака Шварца была в Пскове с мужем с частным визитом. Нередкие гости лавки и популярные блогеры, которые помогают Айвару продвигать его проект.

Но самыми большими помощниками в процессе воплощения в жизнь бизнес-идей стали сотрудники псковского Центра «Мой бизнес». «Когда я приехал в Псков, я стал интересоваться бизнес-курсами. Так познакомился с Центром «Мой бизнес». Прошел там обучение», — говорит Айвар.

По его словам, организация оказывает консультационные услуги и помогает получить знания, которые действительно необходимы для ведения предпринимательской деятельности. «Это большой объем профессиональной информации. Перед нами выступали серьезные спикеры. Бизнес-центр очень помогает молодым предпринимателям начать свое дело, помогают молодежи воплотить в жизнь мечты и реализовать планы. Центр «Мой бизнес» оказывает также финансовую и информационную поддержку, помогает участвовать в фестивалях и ярмарках, развивать бизнес», — отмечает предприниматель.





Планов по развитию своего дела у молодого и талантливого Айвара немало. Лавки фермерской продукции он планирует открыть в каждом районе Пскова. «Всего будет 5-6 магазинов», — говорит он.

Еще молодой человек мечтает построить деревянный теремок и открыть в нем ресторан псковской кухни, который хочет назвать «Псковская изба». «Эту идею я тоже обсуждаю с Центром «Мой бизнес», — поделился планами предприниматель.

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Поддержка молодых предпринимателей осуществляется Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».