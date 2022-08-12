В Себежском районе поделились секретом богатого урожая

17:55, 12 августа 2022, ПАИ

Озимый рапс собрали с площади 400 гектаров в Себежском районе 10 августа. По словам генерального директора сельхозпредприятия «Веть» Александра Трофимова, работы на поле ведутся с утра до вечера, сообщает газета «Призыв».

«На поля вышли восемь комбайнов. Работа кипит с утра и до вечера, в зависимости от погоды и влажности. На 10 августа в хозяйстве убран озимый рапс с 400 гектаров. Средняя урожайность в этом году составляет 20 центнеров с гектара. Убрана озимая пшеница с площади 400 гектаров, средняя урожайность составляет 30 центнеров. Все собранное зерно высушено и складировано, ждет отправки к потребителю», - рассказал Александр Трофимов.

В этом сезоне ещё предстоит убрать озимый рапс с 550 гектаров, пшеницу - с 1200 гектаров, овес - с 300 гектаров, яровой ячмень - с 264 гектаров, 8 гектаров в хозяйстве занято под картофельные поля. Попутно с уборкой зерновых в хозяйстве продолжаются работы по расчистке новых площадей под поля, порядка 50 гектаров расчищено в этом году. Под урожай будущего года уже засеяно озимым рапсом 100 гектаров.