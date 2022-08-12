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Общество

В Усвятском районе заготовлено около 60 тонн сена

Фото: Новая жизнь

Порядка 60 тонн сена из запланированных 80 и 120 тонн сенажа из 200 уже заготовлено крестьяно-фермерским хозяйством Василия Думиника, сообщает газета «Новая жизнь».

«Заготовка идет планомерно, справляемся собственными силами. Кормов хватает, еще зимой приобретаем комбикорм. Мы сумели полностью закрыть кормовую базу собственными техническими средствами, приобретя на средства гранта косилку, пресс, грабли, обмотчик рулонов. Корма заготавливаем самостоятельно на 20 га собственной земли и также безвозмездно арендуем 100 га муниципальных земель», - рассказал фермер.

Сейчас на ферме, которую построили с нуля на средства гранта, сорок голов крупного рогатого скота.

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