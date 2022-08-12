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Общество

Дни Псковской области пройдут в Витебске в 2023 году

Дни Псковской области пройдут в Витебске в 2023 году. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 12 августа.

«На будущий год планируется ответное мероприятие от Псковской области в Витебской. Надеемся, что оно будет проходить на постоянной основе. Мы посмотрели локации, где будут основные мероприятия, чуть позже еще с коллегами обсудим и проработаем данный вопрос», — отметил он.

Андрей Михеев надеется, что псковичам и посетителям будет интересно и познавательно.

Ранее сообщалось, что в Псковской области до конца этого года пройдут Дни Витебской области.

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