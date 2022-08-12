Михаил Ведерников поздравил военных летчиков с Днем ВВС
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских военных летчиков с Днем военно-воздушных сил Российской Федерации. Свое поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Наша страна гордится подвигами авиаторов, которые посвятили свою жизнь защите воздушных рубежей и укреплению национальной безопасности России», - написал Михаил Ведерников.
Он также отметил, что на территории Псковской области базируется 334-й военно-транспортный авиационный полк, носящий наименование «Берлинский». На сегодняшний день, по словам губернатора, летчики успешно продолжают славные традиции, проявляя смелость и героизм при выполнении поставленных задач.
«Пусть все цели всегда достигаются с неизменным успехом! Желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!», - пожелал глава региона.
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