Михаил Ведерников поздравил военных летчиков с Днем ВВС

16:33, 12 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских военных летчиков с Днем военно-воздушных сил Российской Федерации. Свое поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Наша страна гордится подвигами авиаторов, которые посвятили свою жизнь защите воздушных рубежей и укреплению национальной безопасности России», - написал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что на территории Псковской области базируется 334-й военно-транспортный авиационный полк, носящий наименование «Берлинский». На сегодняшний день, по словам губернатора, летчики успешно продолжают славные традиции, проявляя смелость и героизм при выполнении поставленных задач.

«Пусть все цели всегда достигаются с неизменным успехом! Желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!», - пожелал глава региона.