ВИДЕОФАКТ В ЖК «Александрия» нестандартно подошли к обновлению детской площадки
Белый песок завезли на детскую площадку в ЖК «Александрия». На видео видно, что жители ЖК рады такому решению.
На фоне разноцветных домов белый песок сильно выделяется, чем привлекает внимание людей.
Кварцевый песок (или «белый песок») - разновидность искусственного песка, которая получила свое второе название из-за типичного молочного цвета. Данный материал часто применяют в декоративных целях.
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