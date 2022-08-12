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Общество

Массовые проверки водителей пройдут в трех районах Псковской области

Массовые проверки водителей пройдут на территории Псковской области с 11 по 13 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Они проводятся в целях предупреждения грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. 

Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения. Массовые проверки пройдут в трех районах: Новосокольническом, Пыталовском и Себежском.

 

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