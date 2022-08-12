Массовые проверки водителей пройдут в трех районах Псковской области

17:09, 12 августа 2022, ПАИ

Массовые проверки водителей пройдут на территории Псковской области с 11 по 13 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Они проводятся в целях предупреждения грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения. Массовые проверки пройдут в трех районах: Новосокольническом, Пыталовском и Себежском.