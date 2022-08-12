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Общество

Дорогу временно перекроют в двух районах Псковской области

Госавтоинспекция информирует о введении временного прекращения движения транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения:

1) 58ОПРЗ 58К-011 Кудеверь - Барлово от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района –
13 августа 2022 г. на период времени с 10.00 до 18.00 и 28 августа 2022 г. на период времени с 10.00 до 18.00.

2) 58 ОП РЗ 58К-004 Бежаницы - Кудеверь - Болгатово от деревни Духново до деревни Шагино и от деревни Шагино до деревни Курочкино Опочецкого района – 14 августа 2022 г. на период времени с 10.00 до 18.00 и 29 августа 2022 г. на период времени с 10.00 до 18.00. 

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