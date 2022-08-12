В Великих Луках растёт количество подтверждённых случаев COVID-19

18:12, 12 августа 2022, ПАИ

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великих Луках за последнюю неделю достигло 42. Заболело на 12 человек больше, чем семь дней назад. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем еженедельном обращении к жителям.

По словам главы города, врачи отмечают рост заболеваемости во всех возрастных категориях. По сообщению руководителя Великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы Натальи Дорожкиной, в настоящее время коечный фонд заполнен на 50%.

«Самое настораживающее, что реанимационное отделение заполнено на 70% .Иммунологии констатируют: коллективный иммунитет снизился до максимально низкого уровня. В сжатые сроки необходимо увеличивать количество вакцинированных. Поэтому призываю всех сделать этот важный шаг, пройти вакцинацию и ревакцинацию. В противном случае, чтобы избежать взрывной волны заболеваемости, будут введены ограничительные меры», - прокомментировал Николай Козловский.