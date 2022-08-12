13 августа в музее-усадьбе «Тригорское» состоится спектакль «Метель» по повести Пушкина
13 августа 2022 года в музее-усадьбе «Тригорское» пройдёт спектакль по повести А.С.Пушкина «Метель», сообщает Telegram-канал Пушкинского музея-заповедника. Повесть была написана Пушкиным в 1830 году, в золотую пору его творчества, оставшуюся в истории под названием «Болдинская осень».
Начало спектакля в 18.00
Текст читает мастер художественного слова Анна Яковлева (Санкт-Петербург), аккомпанирует на гуслях, окарине и флейте Константин Шаханов (Санкт-Петербург).
Стоимость билета: 500
Продолжительность: 1 час
Билеты можно купить в кассе музея-усадьбы «Тригорское»
Заявки и справки по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-26-09 (перерыв с 13.00 до 14.00)
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13 августа в музее-усадьбе «Тригорское» состоится спектакль «Метель» по повести Пушкина
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