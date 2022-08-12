В преддверии Дня физкультурника псковские следователи раскрыли свои спортивные увлечения

19:38, 12 августа 2022, ПАИ

Накануне Дня физкультурника псковские следователи раскрыли свои спортивные увлечения, которые позволяют им справляться с нагрузкой на работе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.



Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Это событие объединяет тренеров, спортсменов, а также всех тех, кто радуется успехам спортсменов, выбрал здоровый образ жизни и продолжает добрые традиции спорта. Следователи следственного управления Следственного комитета России по Псковской области не исключение.



Работа, связанная с постоянным производством следственных и процессуальных действий, в том числе сидя за компьютером, не лучшим образом сказывается на здоровье, поэтому следователи используют любую возможность для физической активности. Этой же позиции придерживается руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, поддерживая спортивно-массовые мероприятия внутри коллектива, а также совместные мероприятия с друзьями следственного управления. «Считаю, что хорошая физическая форма повышает умственную работоспособность и позволяет выдерживать столь характерные для нашей службы нагрузки», – говорит руководитель управления Петр Николаевич.



Результатом физического воспитания следователей стали проведенные за последние годы знаковые мероприятия, такие как посвященный Дню памяти и скорби велопробег протяженностью 800 км по маршруту Псков – Брест, водный поход от Псковского Кремля до «Ледового Побоища» в год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, водружение псковскими следователями флага на самой высокой вершине России и Европы – Эльбрус в год 75-летия Великой Победы и многое другое.



Помимо увлечения распространенными видами спорта, такими как игровые командные виды спорта, легкая атлетика, боевые искусства, лыжный спорт, большую популярность среди сотрудников следственного управления набирают пешеходный и водный туризм, скалолазание и альпинизм, поскольку Псковский край — это не только памятники истории и культуры, это еще и место, где можно получить удовольствие от активного отдыха.



Важно, что следователи используют возможности физической культуры для приобщения своих детей к здоровому образу жизни и укреплению их здоровья.