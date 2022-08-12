Строительство газопровода едва не разрушило стоянку эпохи неолита в Псковской области

20:01, 12 августа 2022, ПАИ

Полевой сезон 2022 года преподнёс археологам редкий подарок, сообщает паблик «Археология Пскова и Псковской области».

В результате разведки сотрудниками Псковской областной археологической экспедиции открыт новый памятник – стоянка эпохи неолита.



Работы проводились по трассе проектируемого газопровода, который пройдет по территории Великолукского и Невельского районов. Обследуя трассу на левом берегу реки Ловать у деревни Голдобино, под пахотным слоем в разведочных шурфах специалисты обнаружили культурный слой.



Определить датировку памятника удалось по многочисленным фрагментам богато орнаментированных лепных сосудов и кремневым отщепам. Стоянка датируется первой половиной – серединой III тысячелетия до нашей эры.



Известно, что в период позднего каменного века на юге Псковской области существовали и сменяли друг друга целый ряд археологических культур: усвятская, жижицкая, северобелорусская. Именно в это время появляются свайные поселения, известные по раскопкам экспедиции Государственного Эрмитажа в Невельском и Усвятском районах.



Отметим, что новый археологический памятник открыт в рамках проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению. Проведение предварительных разведочных археологических исследования сохранило культурный слой стоянки эпохи неолита от уничтожения при строительстве газопровода.



В настоящее время археологи готовят документы для постановки выявленного памятника на государственную охрану. Параллельно ведется работа над изменением проекта. Газопровод пройдет по новой трассе, что позволит сохранить археологический объект.

Если бы экспертиза не была проведена, памятник был бы разрушен при строительстве газопровода.