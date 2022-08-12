Вышел анонс еженедельного обращения губернатора Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал анонс нового видео из цикла «Еженедельное».
В частности, разговор пойдёт о ремонте моста в Опочецком районе через реку Кудка, о выделении средств на реализацию проекта по комплексному развитию сельских территорий, спортивных и прочих событиях региона.
Ждём выхода «Еженедельного» на сайте Псковского агентства информации.
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