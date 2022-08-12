Иван-чай с исландским мхом и слайсы из кабачков: в Псковской области развивается первый в России органик-центр сушки и упаковки

20:26, 12 августа 2022, ПАИ

Люди, которые работают на земле – это особые люди, они полностью отдаются своему делу и не боятся трудностей, настойчиво идут вперед. Так считает Анна Войченко, директор Органик–центра «Активное село». Уникальная для России производственная площадка, сертифицированная по международным правилам безопасности пищевой продукции ХАССП ИСО 22000, располагается в деревне Логозовичи Псковской области.

Небольшой кооператив СПСПК «КИПРЕЙ», насчитывающий несколько садоводческих семей по заготовке Иван-чая, за несколько лет перерос в крупный региональный проект «Активное село», в котором сегодня участвуют более 20 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также местные жители-садоводы.

Концепция Органик-центра – производить натуральный, экологически чистый продукт без добавления консервантов и усилителей вкуса. На производстве площадью 360 кв. метров «Активное село» перерабатывает в год более 100 тонн овощей и фруктов, изготавливает не менее 5 тонн травяных чаев. И это только начало.

«В 2020 г. мы запустили производственную площадку «Активное село», создание которой софинансировалось государством. Уникальный опыт переняли от наших эстонских коллег, которые уже давно развивают малый бизнес в сельской местности. Мы производим свою продукцию, а также единственные в России оказываем социальную услугу по переработке сельхозпродукции для других фермеров, которые оплачивают только затраты на изготовление (электричество, работа оператора, вода и др). Выбрали свободную нишу – сушка сельхозпродукции – и сегодня являемся единственными в регионе в данном рыночном сегменте. Помимо этого, работаем как приемочный пункт овощей, фруктов, ягод, трав, грибов и дикоросов от фермеров, сельчан и дачников. Мы считаем, что Органик-центр играет большое значение для развития псковского села», – подчеркнула Анна Войченко.

Любовь к травяному русскому напитку у Анны Войченко и ее соратников переросла в промышленное производство Иван-чая под торговой маркой «Псковский чай», который, по мнению чайных экспертов, является элитным продуктом и уже не первый год входит в список региональных гастрономических сувениров Псковской области.

«Псковский чай мы семьями собираем в сухую погоду вручную, подальше от дорог, только в экологически чистых местах. Заготавливаем по старинному русскому рецепту, добавляя чабрец, смородину, душицу. С этого года Иван-чай усилили исландским мхом, который тоже собираем в местных лесах, сушим, продаем в обычном виде или добавляем к чаю и другим продуктам. Например, в линейке полезных продуктов с исландским мхом присутствуют желейные конфеты без сахара, – комментирует Анна Войченко. – Так как исландский мох – природный антибиотик, то чай с ним мы рекомендуем пить, в первую очередь, при простудах, кашле или после ковида».

В 2020 году Органик-центр «Активное село» придумал и представил на рынке новый федеральный бренд «Псковские заедки», который вошел в топ-лист «Вкусов России». Словом «заедки» обозначались на Руси до 18 века «милые, приятные лакомства», которые подавались в промежутках между едой. Далее на смену пришло французское слово «десерт». Туристы и клиенты выбирают «Псковские заедки» в виде слайсов (чипсов) из овощей и фруктов, ягод и натуральных желейных конфет без сахара. Кстати, большой популярностью пользуются мясные слайсы, которые специалисты «Активного села» стали недавно выпускать.

Всю продукцию псковский Органик-центр продает в магазине при производстве, а также с помощью интернет-магазина www.activillage.ru и маркетплейсов. «Замечательный ресурс, который мы тоже используем – это площадка Россельхозбанка Свое Родное, которая помогает в реализации сельскохозяйственной продукции, тем самым поддерживая фермеров и кооперативы», – отметила Анна Войченко.

Фермеры не сбавляют темпы и уже предлагают новые услуги для псковичей и гостей региона для популяризации своей продукции: экскурсии на производство с дегустацией, мастер-классы по приготовлению полезных сладостей без сахара.

Как отметила Анна, впереди у Органик-центра «Активное село» еще много планов: «… мы постоянно расширяем линейку оборудования и объемы производимой продукции. А также скоро как туристический объект мы получим статус информационно-туристического пункта по сельскому туризму и сможем предоставлять информацию по достопримечательностям и фермерским хозяйствам Псковской области. Следующий этап, который хотим реализовать – это сделать магазин качественной, фермерской еды, которой мы лично доверяем, в Пскове».