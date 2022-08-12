Подготовка к строительству блочно-модульных газовых котельных в Куньинском районе начнётся уже в этом году

21:10, 12 августа 2022, ПАИ

Подготовительные работы для строительства блочно-модульных газовых котельных в Куньинском районе начнутся уже в текущем году. Об этом сообщил ПАИ глава Куньинского района Олег Лебедев.

«Такое решение было принято на прошедшем сегодня в Пскове совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта «Создание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Куньинского района». Также вместе со специалистами АО «Псковские коммунальные системы» (инвестор) и ООО «УК ФАКТОР» (подрядчик) обсудили план работ на ближайшую перспективу. Со своей стороны, заверил коллег по проекту в том, что Администрация района окажет всю необходимую помощь и содействие», – заявил глава муниципалитета.

Все пять объектов (блочно-модульные котельные) прошли технологический и ценовой аудит, получив положительное заключение экспертов.



28 июля инвестор (АО ПКС) заключил контракт с ООО «УК ФАКТОР» на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы в рамках инвестпроекта. Срок исполнения контракта – 488 дней.



«Практика совместных обсуждений и совещаний входит в еженедельный режим», – дополнил Олег Лебедев.