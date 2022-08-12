Не все картинки попадают в школьные учебник: нельзя нарушать авторское право

21:29, 12 августа 2022, ПАИ

Сегодня гостем медиацентра ПАИ стал вице-президент группы компаний «Просвещение» Павел Станиславович Зенькович. Он рассказал, почему картинок в учебниках становится меньше.

«Очень много сил тратится не только на написание текста учебника, но и на создание его макета и всего аудиовизуального ряда. У современных издательств сейчас немного более сложные условия работы, чем в советское время, когда можно было использовать любые картинки. Сейчас каждая картинка в учебнике – это предмет авторского права, и в издательствах (и в нашем издательстве) работает достаточно большой аппарат юристов: по каждой картинке и фотографии – мы свято чтим авторское право – у нас подписываются отдельные соглашения. Но в любом случае мы это делаем во взаимодействии с автором, который, создавая текст, сразу как автор учебника предлагает образы, которые должны его иллюстрировать», - сказал Станислав Зенькович