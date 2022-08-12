Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского района с 78-й годовщиной со дня освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков

21:48, 12 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского района с 78-й годовщиной со дня освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков.

11 августа на братских захоронениях в Печорах состоялась церемония перезахоронения останков воинов, погибших на территории района в годы Великой Отечественной войны. Поисковики подняли тела 24 бойцов, которые теперь с честью захоронены.

«Мы вечно будем помнить и чтить подвиги наших защитников Отечества. Вечная слава поколению победителей! От всего сердца желаю жителям Печорского района счастья, благополучия, мира и добра», - говорится в поздравительном адресе главы региона.