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Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского района с 78-й годовщиной со дня освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков

Отдание воинского долго при захоронении останков бойцов Великой Отечественной войны. Фото Telegram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского района с 78-й годовщиной со дня освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков.

11 августа на братских захоронениях в Печорах состоялась церемония перезахоронения останков воинов, погибших на территории района в годы Великой Отечественной войны. Поисковики подняли тела 24 бойцов, которые теперь с честью захоронены.

«Мы вечно будем помнить и чтить подвиги наших защитников Отечества. Вечная слава поколению победителей! От всего сердца желаю жителям Печорского района счастья, благополучия, мира и добра», - говорится в поздравительном адресе главы региона.

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