Нетрезвый водитель протаранил мачту освещения на Яна Фабрициуса
В Пскове на улице Яна Фабрициуса водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и протаранил мачту освещения.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Помощь оказана на месте, от госпитализации отказался.
По словам очевидцев, водитель автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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12 августа 2022
Камеры видеонаблюдения запечатлели наезд автомобиля на мачту освещения на Яна Фабрициуса