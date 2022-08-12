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Происшествия

Нетрезвый водитель протаранил мачту освещения на Яна Фабрициуса

Фото с места происшествия

В Пскове на улице Яна Фабрициуса водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и протаранил мачту освещения. 

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. 

По словам очевидцев, водитель автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения. 

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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