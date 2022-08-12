Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Потребительская корзина в июле продолжила дешеветь

Годовая инфляция замедлялась третий месяц подряд и составила 15,1%, сообщает Банк России.

В среднем потребительские цены за июль снизились на 0,39% по сравнению с июнем (с поправкой на сезонность — на 0,27%). Цены на большинство товаров и услуг менялись примерно с тем же темпом, что и в июне.

Продолжились коррекция спроса и цен на товары, резко подорожавшие в марте, и удешевление плодоовощной продукции (с поправкой на сезонность). Значительное укрепление рубля в предыдущие три месяца продолжало оказывать дезинфляционное влияние.

Масштаб коррекции на рынках отдельных товаров и услуг изменялся разнонаправленно. Например, замедлилось снижение цен на автомобили, мебель и стройматериалы. В то же время замедление роста цен или даже их снижение наблюдалось для большинства видов продовольствия, где коррекция цен в предыдущие месяцы была менее заметной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 августа 2022

12 млн рублей задолжали псковичи за газ
12 августа 2022

Средняя зарплата строителей в Псковской области выросла на 17%
12 августа 2022

Цены на капусту и свёклу снизились в Псковской области на треть
11 августа 2022

Средняя зарплата в Псковской области выросла более чем на 11%
11 августа 2022

Производство молока увеличилось в Псковской области
10 августа 2022

Губернатор Псковской области рекомендовал Красногородскому району участвовать в большем количестве нацпроектов
09 августа 2022

Туристический форум «Путешествуй» в Москве посетили более 50 тыс человек

08 августа 2022

ЦБ РФ понизил курс доллара на 9 августа до 60,32 рубля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...