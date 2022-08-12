Потребительская корзина в июле продолжила дешеветь

22:16, 12 августа 2022, ПАИ

Годовая инфляция замедлялась третий месяц подряд и составила 15,1%, сообщает Банк России.

В среднем потребительские цены за июль снизились на 0,39% по сравнению с июнем (с поправкой на сезонность — на 0,27%). Цены на большинство товаров и услуг менялись примерно с тем же темпом, что и в июне.

Продолжились коррекция спроса и цен на товары, резко подорожавшие в марте, и удешевление плодоовощной продукции (с поправкой на сезонность). Значительное укрепление рубля в предыдущие три месяца продолжало оказывать дезинфляционное влияние.

Масштаб коррекции на рынках отдельных товаров и услуг изменялся разнонаправленно. Например, замедлилось снижение цен на автомобили, мебель и стройматериалы. В то же время замедление роста цен или даже их снижение наблюдалось для большинства видов продовольствия, где коррекция цен в предыдущие месяцы была менее заметной.