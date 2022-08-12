ВИДЕО Сотни птиц слетелись послушать концерт «Золото Вены» в Пскове
Настоящий праздник музыки на террасе «Покровского» – «Золото Вены» уже в пятый раз радует поклонников классики. Напомним, концерт традиционно проходит под открытым небом. Внезапно на звуки классической музыки слетелись сотни птиц. Они кружились над местом проведения концерта, удивив и обеспокоив публику на местах. Музыканты пошутили, что если их так тепло приняли пернатые, значит программа отработана на все 100%.
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