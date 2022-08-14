Михаил Ведерников: Мы продолжим сбор помощи для жителей Бериславского района

12:57, 14 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко помощь региона Бериславскому району Херсонской области.



В своем еженедельном обращении к жителям региона, губернатор заявил, что Псковская область будет помогать с восстановлением инфраструктуры и оказывать всю необходимую помощь гражданам освобожденной территории Украины.

В том числе будет организован в нашем регионе отдых для детей. По словам губернатора, помощь будет реализовываться без ущерба для жителей Псковской области. Отдельно он отметил, что в Бериславе уже начало вещание псковское радио «7 небо». Пока радиус охвата 1,5 км, постепенно будет расширяться трансляция.

Губернатор напомнил, что в рамках гуманитарной помощи были привезены два микроавтобуса для школьников и три фуры с продуктами, вещами первой необходимости, детскими и воркаут площадками.

«Люди были искренне рады любым привезённым продуктам, вещам и просто словам поддержки. Мы продолжим сбор помощи для жителей Бериславского района. Спасибо всем, кто принимает в этом участие», – прокомментировал Михаил Ведерников.