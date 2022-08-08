С 8 августа жители Бериславского района Херсонской области услышат псковское радио «Седьмое небо»

09:38, 08 августа 2022, ПАИ

С 8 августа изменилась сетка вещания в Бериславском районе Херсонской области. С этого дня жители украинского региона услышат по девять выпусков новостей в течение дня по псковскому радио «Седьмое небо». Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев.

В 12:00 по радио жители Бериславского района услышат федеральные новости и новости Берислава. В 13:00 к местным новостям добавятся новости Пскова, и затем будет итоговый новостной эфир.

Напомним, что 6 августа Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области Украины. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале, что общими усилиями было запущено вещание псковского радио «Седьмое небо» в Бериславе — его можно услышать на частоте 101 FM. Радиус охвата полтора километра, но оборудование уже заказано: оно сможет расширить трансляцию до 15 км.