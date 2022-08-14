Федеральная программа по ремонту пришкольных спортсооружений заработает в 2023 году в Псковской области

12:58, 14 августа 2022, ПАИ

Федеральная программа по ремонту пришкольных спортивных плоскостных сооружений заработает со следующего года в Псковской области. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям.

«Почти в каждом районе жители задавали вопросы о возможности помочь с ремонтами спортивных площадок, пришкольных стадионов, хоккейных коробок. Это актуальный вопрос для нашей области. Многие спортивные объекты ни разу не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию», –прокомментировал Михаил Ведерников.

Как рассказал глава региона, чтобы принять в ней участие, надо провести подготовительную работу, сформировать заявки и направить в комитет по образованию Псковской области. Этим должны заниматься руководители образовательных учреждений.

15 августа профильный комитет направит в муниципалитеты памятку, разъясняющую, какие объекты, виды работ и тип оборудования можно заявлять в эту программу.