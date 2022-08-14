В Плюссе и Заплюсье будут построены очистные сооружения

12:58, 14 августа 2022, ПАИ

Очистные сооружения будут построены в Плюссе и Заплюсье в рамках двухлетнего проекта. Об этом рассказала губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона. Также будут отремонтированы «Центр развития ребенка» и Плюсская районная библиотека, а в Лядах будет возведён Центр культурного развития.

Двухлетний проект, на который Псковская область получит 63 миллиона рублей, предполагает реализацию проекта по комплексному развитию сельских территорий. Первая часть финансирования для двухлетнего проекта составит 400 миллионов рублей.

В этом году уже начнутся работы по строительству очистных сооружений и Центра развития, который будет находится в здании бывшего дома культуры в селе Ляды. Здание аварийное и не подлежит восстановлению. По словам губернатора, в школе нет спортзала, сельская библиотека тоже находится в плачевном состоянии. Муниципалитет объединил все эти проблемные вопросы и закрыл их одним проектом: строительством нового Центра культурного развития.

Он будет оборудован современным спортзалом, зрительным залом на 125 мест, библиотекой и помещениями для клубных объединений. В основу Центра лёг типовой проект, который был детально переработан под запросы жителей.

«Поздравляю команду социального блока Администрации Плюсского района – вы молодцы! Главное, не расслабляйтесь, чтобы качественно реализовать всё задуманное», – прокомментировал глава региона.