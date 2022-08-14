Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Плюссе и Заплюсье будут построены очистные сооружения

Очистные сооружения будут построены в Плюссе и Заплюсье в рамках двухлетнего проекта. Об этом рассказала губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона. Также будут отремонтированы «Центр развития ребенка» и Плюсская районная библиотека, а в Лядах будет возведён Центр культурного развития.

Двухлетний проект, на который Псковская область получит 63 миллиона рублей, предполагает реализацию проекта по комплексному развитию сельских территорий. Первая часть финансирования для двухлетнего проекта составит 400 миллионов рублей.

В этом году уже начнутся работы по строительству очистных сооружений и Центра развития, который будет находится в здании бывшего дома культуры в селе Ляды. Здание аварийное и не подлежит восстановлению. По словам губернатора, в школе нет спортзала, сельская библиотека тоже находится в плачевном состоянии. Муниципалитет объединил все эти проблемные вопросы и закрыл их одним проектом: строительством нового Центра культурного развития.

Он будет оборудован современным спортзалом, зрительным залом на 125 мест, библиотекой и помещениями для клубных объединений. В основу Центра лёг типовой проект, который был детально переработан под запросы жителей.

«Поздравляю команду социального блока Администрации Плюсского района – вы молодцы! Главное, не расслабляйтесь, чтобы качественно реализовать всё задуманное», – прокомментировал глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 августа 2022

Игорь Иванов отметил заслугу строителей в восстановлении мирной жизни на Донбассе
14 августа 2022

Диетолог рекомендовал употреблять не более трех чайных ложек меда в день
14 августа 2022

Облачность и до +32 прогнозируют в Псковской области 15 августа

14 августа 2022

В Роспотребнадзоре допустили вероятность заражения лихорадкой Западного Нила в России
14 августа 2022

Губернатор Псковской области опубликовал еженедельное обращение к жителям региона
14 августа 2022

На реке Великой порядка 200 спортсменов приняли участие в первом заплыве на открытой воде

14 августа 2022

Губернатор Псковской области рассказал о посещении трех районов

14 августа 2022

Михаил Ведерников: Мы продолжим сбор помощи для жителей Бериславского района

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...