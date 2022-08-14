На реке Великой порядка 200 спортсменов приняли участие в первом заплыве на открытой воде

12:59, 14 августа 2022, ПАИ

В первом заплыве на открытой воде на реке Великой в Пскове приняли участие порядка 200 спортсменов со всей России. Мероприятие прошло в эту субботу, 13 августа. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона.

Соревнования проходили на реке, где были выбраны три дистанции: для начинающих пловцов, опытных и профессионалов. В стенах Крома разместился целый спортивный городок со специальной шоу-программой, церемониями открытия и закрытия. Победители соревнований получали специальные кованые сувениры: чемпионы в каждой дистанции – кубки, стилизованные под шлем и корону, за призовые места – специальные перстни. Всем участникам соревнований вручили медали.

«Это был настоящий праздник спорта, веселья, лета и хорошего настроения. Мы планируем сделать его ежегодным. Желаю вам хороших и спортивных выходных!», – резюмировал губернатор.