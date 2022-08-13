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Происшествия

Ребёнок госпитализирован в результате столкновения с диким животным

Фото с места происшествия

В Псковском районе произошло столкновение автомобиля Daewoo Matiz с диким животным.

В результате ДТП пострадал 12-летний ребёнок, который госпитализирован в медучреждение. 

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Фото с места происшествия

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