Ребёнок госпитализирован в результате столкновения с диким животным
В Псковском районе произошло столкновение автомобиля Daewoo Matiz с диким животным.
В результате ДТП пострадал 12-летний ребёнок, который госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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