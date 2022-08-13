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Общество

День физкультурника празднуют в России 13 августа

Фото: Волгодонская правда

День физкультурника празднуют в России 13 августа. Дата события уникальна для каждого года, так как согласно указу президиума Верховного Совета СССР, этот праздник отмечается во вторую субботу августа, сообщает calend.ru.

Всесоюзный день физкультурника был учрежден Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР, принятым летом 1939 года. Широкое распространение он получил в 30-х годах 20 века, в первые десятилетия Советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух». Праздник отмечается с 1961 года.

Физическую культуру принято понимать как сферу социальной деятельности, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его психофизических способностей для здорового долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и дух, воспитывают упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить.

Ежегодно в стране проводится свыше 700 массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые обеспечивают возможность привлечения к соревновательной деятельности до 80 миллионов человек. Все это способствует популяризации физкультуры и здорового образа жизни.

День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования.

 

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День физкультурника празднуют в России 13 августа

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