В Псковской области разыскивается мужчина
В Псковской области разыскивается 35-летний Лукичёв Александр Юрьевич из села Ляды Плюсского района. Его местонахождение неизвестно с 6 августа 2022 года, сообщает LizaAlert.
Приметы: рост 186, плотного телосложения, обрит наголо, глаза серо-зеленые.
Одежда: предположительно синяя кофта, серые штаны и черные кроссовки.
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