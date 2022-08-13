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Общество

В Псковской области разыскивается мужчина

В Псковской области разыскивается 35-летний Лукичёв Александр Юрьевич из села Ляды Плюсского района. Его местонахождение неизвестно с 6 августа 2022 года, сообщает LizaAlert.

Приметы: рост 186, плотного телосложения, обрит наголо, глаза серо-зеленые.

Одежда: предположительно синяя кофта, серые штаны и черные кроссовки.

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