Великолучан приглашают на массовую зарядку на острове Дятлинка
На зарядку с сотрудниками полиции приглашают великолучан на острове Дятлинка. Зарядка пройдет в 11:40, сообщает пресс-служба Администрации города Великие Луки.
В 12:00 состоится торжественное открытие праздника День физкультурника. Пройдут соренования по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу. А для семей подготовлены веселые старты.
Кроме того, все желающие могут пройти тестирование на нормативы ВФСК ГТО.
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