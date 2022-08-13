Великолучан приглашают на массовую зарядку на острове Дятлинка

09:24, 13 августа 2022, ПАИ

На зарядку с сотрудниками полиции приглашают великолучан на острове Дятлинка. Зарядка пройдет в 11:40, сообщает пресс-служба Администрации города Великие Луки.

В 12:00 состоится торжественное открытие праздника День физкультурника. Пройдут соренования по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу. А для семей подготовлены веселые старты.

Кроме того, все желающие могут пройти тестирование на нормативы ВФСК ГТО.