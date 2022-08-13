За возврат крупногабаритных вещей Wildberries ввел плату

09:44, 13 августа 2022, ПАИ

Онлайн-маркетплейс Wildberries с прошлой недели ввел плату в размере одной тысячи рублей для покупателей за возврат крупногабаритных товаров и хрупких вещей, сообщает РБК.

Новая мера касается хрупких и «тяжелых» товаров: телевизоры, холодильники, стиральные машины и многие другие. Доставка и подъем на этаж таких товаров маркетплейс оставил бесплатными. На такие товары, как вазы, посуду и другие хрупкие предметы интерьера, новые правила не распространяются.



Однако, компания схему тестирует, поэтому из-за неточностей указаний габаритов некоторыми продавцами могут возникать ошибки. Товары попадают в список крупногабаритных в зависимости от указанных продавцом параметров.