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Страна и мир

Эстония ограничит гражданам РФ въезд в страну с 18 августа

Фото:TPG

Правительство Эстонии утвердило запрет на въезд для россиян с шенгенской визой этой страны. Запрет вступает в силу с 18 августа, сообщает Интерфакс.

«Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию», – сообщила пресс-служба правительства в пятницу.

Уточняется, что россияне, которым была выдана виза другой страной Шенгенского соглашения или кто уже находился в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает Департамент полиции и погранохраны.

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