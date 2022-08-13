Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заслуженный артист России провел концерт в Себежском районе

Фото: Призыв

Концерт мастеров искусств из г. Москвы, под руководством Заслуженного артиста России Сергея Зверева, состоялся в Себежском районном культурном центре 12 августа, сообщает газета «Призыв».

«Этот концерт мы посвящаем пограничникам, членам их семей. Концерт для вас. Концерт-откровение, концерт, посвящённый подвигу предыдущих поколений пограничников и подвигам сегодняшнего дня. Мы благодарим вас, людей в погонах, служащих и помогающих нашей Родине, верных настоящей российской границе», – рассказал Сергей Зверев.

На концерте присутствовали семьи пограничников, полиции, таможни, ветераны, жители Себежского района. На концерте жители города послушали исполнение патриотических песен и песен военных лет в исполнении Аллы Фоминой, солистки «Москонцерта», лауреата Юрмалы, Оксаны Горлан, солистки капеллы им. Судакова, Валерии Букреевой, артистки музыкального театра имени Станиславского и Немировича - Данченко.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 августа 2022

Александр Котов: День физкультурника объединяет спортсменов и всех, кто ведёт здоровый образ жизни
13 августа 2022

ФОТОФАКТ Падающую звезду запечатлел псковский астроном-любитель

13 августа 2022

Заслуженный артист России провел концерт в Себежском районе

13 августа 2022

В Гдове отмечается День города 13 августа

13 августа 2022

В Псковской области разыскивается мужчина
13 августа 2022

День физкультурника празднуют в России 13 августа

13 августа 2022

О запрете на котят, песнях Цоя и мудром птичьем выборе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
12 августа 2022

Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского района с 78-й годовщиной со дня освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...