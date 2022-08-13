Заслуженный артист России провел концерт в Себежском районе

10:36, 13 августа 2022, ПАИ

Концерт мастеров искусств из г. Москвы, под руководством Заслуженного артиста России Сергея Зверева, состоялся в Себежском районном культурном центре 12 августа, сообщает газета «Призыв».

«Этот концерт мы посвящаем пограничникам, членам их семей. Концерт для вас. Концерт-откровение, концерт, посвящённый подвигу предыдущих поколений пограничников и подвигам сегодняшнего дня. Мы благодарим вас, людей в погонах, служащих и помогающих нашей Родине, верных настоящей российской границе», – рассказал Сергей Зверев.

На концерте присутствовали семьи пограничников, полиции, таможни, ветераны, жители Себежского района. На концерте жители города послушали исполнение патриотических песен и песен военных лет в исполнении Аллы Фоминой, солистки «Москонцерта», лауреата Юрмалы, Оксаны Горлан, солистки капеллы им. Судакова, Валерии Букреевой, артистки музыкального театра имени Станиславского и Немировича - Данченко.