ФОТОФАКТ Падающую звезду запечатлел псковский астроном-любитель
Падающую звезду запечатлел псковский астроном-любитель за пару часов до звездопада Персеиды. Своим фото Михаил Прохоренко поделился в «Вконтакте».
«Тот самый единственный, но довольно яркий герой, пойманный объективом фотоаппарата за пару часов охоты на персеиды», – подписал фото пскович.
Напомним, что метеоритный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа могли наблюдать псковичи.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
13 августа 2022
Александр Котов: День физкультурника объединяет спортсменов и всех, кто ведёт здоровый образ жизни
13 августа 2022
О запрете на котят, песнях Цоя и мудром птичьем выборе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»