ФОТОФАКТ Падающую звезду запечатлел псковский астроном-любитель

10:54, 13 августа 2022, ПАИ

Падающую звезду запечатлел псковский астроном-любитель за пару часов до звездопада Персеиды. Своим фото Михаил Прохоренко поделился в «Вконтакте».

«Тот самый единственный, но довольно яркий герой, пойманный объективом фотоаппарата за пару часов охоты на персеиды», – подписал фото пскович.

Напомним, что метеоритный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа могли наблюдать псковичи.