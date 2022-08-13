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Спорт

Сборные команды псковского УФСИН и МЧС по мини-футболу сразились в товарищеском матче

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В спортивном комплексе «Олимп» прошел товарищеский матч по мини-футболу между сборными командами регионального УФСИН и МЧС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе  УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня физкультурника. В упорной борьбе представители уголовно-исполнительной системы одержали убедительную победу со счетом 6:3.

С первых минут игры команда пенитенциарного ведомства завладела преимуществом и смогла удержать его до завершения спортивной встречи. Соперники не сдавались, проявляя упорство и волю к победе. Но тактически выверенные действия футболистов УФСИН не оставили шансов на очки. Как итог – закономерная победа с разницей в три мяча.

По завершению мероприятия капитан сборной команды УФСИН Артем Лаврентьев от имени руководства ведомства вручил временно исполняющему обязанности начальника Главного управления МЧС России Сергею Лаврухину благодарность за поддержку спортивной инициативы и участие в товарищеском матче.

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