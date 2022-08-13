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Культура

Псковичей и жителей районов области приглашают на ярмарку сельской продукции на Хлебном Хуторе

Сельская ярмарка-фестиваль «Молочные Реки, кисельные берега» пройдет на Хлебном Хуторе в Печорском районе 21 августа с 12:20. Гостей мероприятия ждут мастер-шоу от команды мастеров из Тюмени и Пскова, организованные зоны питания, развлекательные площадки для детей, дегустации, концерт, хороводы, мастер-классы, образовательная площадка Сообщества семейного образования «Классические беседы» Санкт-Петербурга и Пскова.  На дегустацию будут представлены каши, приготовленные по старинным псковским рецептам и другая фермерская продукция.

Кросскультурный проект по развитию гастрономического туризма «Молочные Реки, кисельные берега» реализуется в рамках гранта проектов в области культуры, искусств и креативных индустрий Президентского фонда культурных инициатив.

Проект создан для поддержки ремесленников, повышение значимости местных производителей, как средства развития гастрономического туризма Псковской области, а также, формирование конкурентных преимуществ туристического потенциала области.

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